Украинская модель Мила Кузнецова, которая может похвастаться самой большой натуральной грудью в стране, удивила спортивным образом

Как пишет Politeka.net, обладательница бюста 15-го размера разместила в соцсети "Инстаграм" фото со своей тренировки. Девушка запечатлена рядом со спортивным велосипедом на фоне речки. Судя по буйной растительности, кадр был сделан еще летом, но только теперь она смогла показать его поклонникам.

Для велопрогулки на свежем воздухе Мила Кузнецова выбрала обтягивающие черные шорты, сильно обтянувшие бедра, а также разноцветный топ с поясом для подчеркивания талии. Модель не забыла обратить внимание на свое главное достоинство и позаботилась о глубоком декольте. На снимке она демонстративно разговаривает по телефону, поглаживая слегка согнутую ногу.

"Спорт – лекарство от плохого настроения и депрессий", - заявила Мила Кузнецова в описании.

Пользователи соцсети пришли в восторг от внешнего вида модели на природе и засыпали ее комплиментами в комментариях:

"Спорт меня всегда спасает 🔥❤️😍 ты хорошая 🔥❤️ супер"; "Преувеличенные изгибы 👙😁😁😁"; "Выглядишь потрясающе"; "Тепло там у Вас нынче 😁"; "Я обожаю ездить на велосипеде. При езде я получаю полный релакс"; "Это точно 😊 занимаясь спортом я забываю обо всем плохом 😊".

Напомним, украинка с 15-м размером приковала взгляды к фантастическому декольте, покорив не только бюстом: "Вот это душа!"

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