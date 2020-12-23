Известная модель Мила Кузнецова, которая обладает 15-м размером бюста, устроила релакс
На фото Кузнецова позировала в платье в горошек, а в руке держала стакан с чашкой кофе. Девушка дополнила образ обручем на голове и серьгами. Красотка смотрела прямо в объектив камеры и отпевала бодрящий напиток. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Хорошая беседа бодрит не хуже чашки кофе, и после нее так же трудно уснуть", - написала Мила.
Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:
Дан Балан в растянутом свитере впечатлил песнями под гитару, таким его еще не видели: "Надо злодеев озвучивать"
Остановилось сердце именитой актрисы, мир скорбит: на ее шедеврах выросло не одно поколение
Взрыв в реанимации унес жизни тяжелобольных пациентов, что произошло: первые подробности
"Уходит эпоха великих": остановилось сердце легендарного чемпиона, Украина скорбит
"Ооо, я просто обожаю кофе, ни дня прожить без него не могу", "Какая ты красотка, всегда люблю беседовать с людьми", "Это уже точно, фото просто невероятно классное", "Да, у меня бывают такие беседы после каких ночь заснуть не могу", "Взгляд не отовать", "Ты очень мудрая, я тебя полностью поддерживаю", "Это от кофе такие?".
Мы писали, что популярная украинская модель Мила Кузнецова, у которой 15-й размер бюста, огорошила словами в адрес певицы Русланы.
«Добрая, позитивная украинская сказка " #казкистарогомельника " Сказка где побеждает любовь! Очень рада была встретить нашу легенду Руслану!» - говорится в сообщении.
Напомним, украинка с 15-м размером превратилась в шаловливую кошечку, покрутив своим богатством перед камерой
Также Politeka сообщала, что украинка с 15-м размером приковала взгляды к фантастическому декольте, крупный план
А еще Politeka писала, что украинка с 15-м размером бюста оседлала стул и устроила сеанс соблазнения