Известная модель Мила Кузнецова, которая обладает 15-м размером бюста, устроила релакс

На фото Кузнецова позировала в платье в горошек, а в руке держала стакан с чашкой кофе. Девушка дополнила образ обручем на голове и серьгами. Красотка смотрела прямо в объектив камеры и отпевала бодрящий напиток. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Хорошая беседа бодрит не хуже чашки кофе, и после нее так же трудно уснуть", - написала Мила.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ооо, я просто обожаю кофе, ни дня прожить без него не могу", "Какая ты красотка, всегда люблю беседовать с людьми", "Это уже точно, фото просто невероятно классное", "Да, у меня бывают такие беседы после каких ночь заснуть не могу", "Взгляд не отовать", "Ты очень мудрая, я тебя полностью поддерживаю", "Это от кофе такие?".

Мы писали, что популярная украинская модель Мила Кузнецова, у которой 15-й размер бюста, огорошила словами в адрес певицы Русланы.

«Добрая, позитивная украинская сказка " #казкистарогомельника " Сказка где побеждает любовь! Очень рада была встретить нашу легенду Руслану!» - говорится в сообщении.

Напомним, украинка с 15-м размером превратилась в шаловливую кошечку, покрутив своим богатством перед камерой

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