Известная модель Мила Кузнецова, прославившаяся как украинка с самой большой натуральной грудью, порадовала поклонников соблазнительными кадрами

Красотка с 15-м размером бюста поделилась новыми видео, которыми однозначно заинтересовала поклонников.

Так, Мила рассказала о том, что готовит для фанатов приятный сюрприз – новую «бомбезную» фотосессию. Причем, сообщила эту новость модель в одном белье.

На кадрах Кузнецову можно увидеть в красном лифчике в горошек с нежным кружевом. Модель не стесняется демонстрировать в нем свои пышные формы прямо перед камерой.

«Сегодня очень интересный день. Делаю красивенную фотосессию. По-моему, бомбезная будет…Рррр мяу!», - пококетничала на камеру красотка.

Судя по всему, ей действительно нравятся новые кадры, которыми она в скором времени планирует поделиться с фанатами.

Ранее мы писали, что Мила показала формы в наряде с декольте.

Уточним, что на опубликованной фотографии Кузнецова позирует в облегающем наряде с декольте, из-за чего ее поклонники пришли в «дикий» восторг.

«Любимые мои, с днем святого Николая! Самое главное у нас сегодня здоровья, любовь и взаимопонимание! Желаю всего самого лучшего и маленького чуда!» - написала модель.

Напомним, украинка с 15-м размером приковала взгляды к фантастическому декольте, крупный план: «Фантастическая».

Как сообщала Politeka, украинка с 15-м размером бюста оседлала стул и устроила сеанс соблазнения: «Горячее не бывает».

Также Politeka писала, что украинка с 15-м размером бюста показала свои влажные "бомбочки" максимально близко: "Невероятно...".