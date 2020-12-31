Украинская модель Мила Кузнецова, которая имеет 15-й размер бюста, впечатлила выходкой у бассейна на отдыхе
Как рассказывает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя в TikTok.
Так, на опубликованном ролике красотка предстает в мокром купальнике с разрезом, эффектно демонстрируя внушительные формы. При этом знаменитость, несмотря на зрителей, прыгает в бассейн, смеясь и хохоча при этом.
Уточним, что несмотря на то, что кадры не были как-либо подписаны, ее поклонники буквально «взорвались» комплиментами.
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«Ух, как трясутся бомбы – любуюсь и не могу насмотреться», «Это просто что-то невероятное», «вау, Милка. Ты просто космос», «боже, оторваться не могу!», - пишут они.
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На фото красотка была в красном наряде с большим разрезом в зоне декольте. Волосы Мила заправила обручем, а образ дополнила баночкой черной икры, которую открыла и поставила на пышный бюст. Девушка улыбалась и без смущения хвасталась 15-м размером, благодаря чему кадр вышел очень соблазнительным и горячим.
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