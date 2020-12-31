Відома модель Міла Кузнєцова блиснула своїм ефектним бюстом в спокусливих нарядах
Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Поки хтось проводить час в передсвятковій метушні, Українка з найбільшими грудьми продовжує заряджати всіх навколо своїм позитивом і хорошим настроєм.
Кузнєцова приміряла кілька нарядів і навіть вирішила станцювати.
Так, на своїй сторінці в соцмережі модель блиснула своїми кулями в бежевій сукні вельми цікавого фасону. Воно має пікантний розріз на грудях, хоча плечі закриті.
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Крім того, Кузнєцова запалила під веселу музику. Почувши таку, і правда, важко всидіти на місці. Дівчина вбралася в червону сукню, блискавку якого не вийшло застебнути повністю через значний розмір бюста.
Модель ритмічно рухається, посміхається і плескає руками, від чого її багатство спокусливо колишеться, приковуючи до себе погляди. Дивовижно, що незважаючи на активні рухи і натиск величезних "куль" блискавка сукні тримається на місці. Як таке взагалі можливо?
Також Кузнезова, схоже, підібрала собі келишок для вина. Дівчина відображена в джинсах, кофтині кольору фуксії, яка вигідно підкреслює її принади. Волосся вона зібрала в пучок і завдала яскравий макіяж.
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