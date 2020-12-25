Украинская модель Мила Кузнецова, которая обладает 15-м размером груди, покорила фанатов, примеряв соблазнительный наряд
Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на странице знаменитости в TikTok.
Так, ролик не был как-либо подписан, хотя на фоне играла музыка Верки Сердючки – «Я иду такая вся…» На самих кадрах Кузнецова, облачившись в мини-платье с экстремальным декольте выходит на улице, демонстрируя аппетитные формы во всей красе.
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Уточним, что вокруг знаменитости находится съемочная группа, которая снимает Кузнецову с разных ракурсов.
«Боже, Мерлин Монро украинская», «Ты кто – Мадонна, Дженнифер Лопес?», «Украинская Джоконда», «красотка», «божественная малышка», «Дама Джокер», - пишут ее поклонники.
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На фото красотка была в красном наряде с большим разрезом в зоне декольте. Волосы Мила заправила обручем, а образ дополнила баночкой черной икры, которую открыла и поставила на пышный бюст. Девушка улыбалась и без смущения хвасталась 15-м размером, благодаря чему кадр вышел очень соблазнительным и горячим.
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