Украинская модель Мила Кузнецова, которая обладает 15-м размером груди, покорила фанатов, примеряв соблазнительный наряд

Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на странице знаменитости в TikTok.

Так, ролик не был как-либо подписан, хотя на фоне играла музыка Верки Сердючки – «Я иду такая вся…» На самих кадрах Кузнецова, облачившись в мини-платье с экстремальным декольте выходит на улице, демонстрируя аппетитные формы во всей красе.

Уточним, что вокруг знаменитости находится съемочная группа, которая снимает Кузнецову с разных ракурсов.

«Боже, Мерлин Монро украинская», «Ты кто – Мадонна, Дженнифер Лопес?», «Украинская Джоконда», «красотка», «божественная малышка», «Дама Джокер», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что известная модель Мила Кузнецова показала себя в праздничном образе

На фото красотка была в красном наряде с большим разрезом в зоне декольте. Волосы Мила заправила обручем, а образ дополнила баночкой черной икры, которую открыла и поставила на пышный бюст. Девушка улыбалась и без смущения хвасталась 15-м размером, благодаря чему кадр вышел очень соблазнительным и горячим.

Напомним, украинка с 15-м размером блеснула своими необъятными прелестями

А еще Politeka сообщала, что украинка с 15-м размером бюста затмила своим декольте знаменитую певицу

Также Politeka писала, что украинка с 15-м размером превратилась в шаловливую кошечку, покрутив своим богатством перед камерой