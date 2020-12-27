Украинская модель Мила Кузнецова, являющаяся обладательницей 15-го размера бюста, обескуражила забавной выходкой

Как передает Politeka.net, инстадива опубликовала в "сториз" в своем микроблоге свежие кадры, на которых впечатлила размером "бездонного" декольте.

Шальная блондинка предстала на кадрах не сама, а с веселым другом. Девушка вывалила "богатство" прямо перед его носом - тот аж заплясал. А потом и вовсе расхрабрел настолько, что начал обнимать Милу перед камерой. Девушка нагнулась и потерлась бюстом об стул, подыгрывая горячему поклоннику. Судя по улыбкам обоих, пляски и обнимашки пошли на пользу.

"Если друг не смеется, ты включи ему солнце, ты включи ему звезды - это просто!", - играла песня в это время.

Ранее мы сообщали, Кузнецова показала кадры, как проводит субботний вечер в театре. Красотка вышла в свет в розовом свитере с соблазнительным вырезом на самом пикантном месте. Так, модель без капли стыда выставила напоказ свое аппетитное "богатство" - тут и никакого представления на сцене не нужно.

Блондинка дополнила свой лук черным обручем с блестками, крупными серьгами и ярким макияжем со "стрелками" и красной помадой.

Также мы писали, как Мила заинтриговала сеть, показав бэкстейдж пикантной фотосессии. Пышногрудая красотка позировала в розовом лифчике, который, казалось, был ей мал - непослушный бюст выскользнул из "чашечек", но инстадива прикрыла "конфуз" черным квадратом, изобразив смущенное удивление на лице.

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