Украинская модель Мила Кузнецова, которая является обладательницей 15-го размера бюста, похвасталась субботним отдыхом в театре
Как рассказывает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.
«Субботний вечер я провожу в театре», - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных кадрах Кузнецова показывается перед камерой в кофте с экстремальным декольте, демонстрируя аппетитные формы крупным планом. После этого знаменитость показывает театр, однако сразу заметно, что у нее зрелище круче, чем на сцене.
Ратаковски в купальнике спасательниц Малибу сжала аппетитных «близняшек» в тесном декольте: вот-вот выпадут
Дорофеева в "сеточке" дерзко расставила ноги, обратившись к публике, Никитюк поддержала: "Все правильно!"
Звезда "Дизель Шоу" неожиданно оказался в инвалидной коляске, что произошло: "Отдых закончился..."
Тригубенко, отшитый "холостячкой" Мишиной, не теряет времени даром, свежее фото: "Решено - следующий холостяк"
Поклонников при этом украинская модель избавила от возможности что-либо сказать, опубликовав ролики у себя в карусели Stories.
До этого сообщалось, что украинская модель Мила Кузнецова, которая обладает 15-м размером груди, покорила фанатов, примеряв соблазнительный наряд
Так, ролик не был как-либо подписан, хотя на фоне играла музыка Верки Сердючки – «Я иду такая вся…» На самих кадрах Кузнецова, облачившись в мини-платье с экстремальным декольте выходит на улице, демонстрируя аппетитные формы во всей красе.
Напомним, украинка с 15-м размером блеснула своими необъятными прелестями
А еще Politeka сообщала, что украинка с 15-м размером бюста затмила своим декольте знаменитую певицу
Также Politeka писала, что украинка с 15-м размером превратилась в шаловливую кошечку, покрутив своим богатством перед камерой