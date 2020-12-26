Украинская модель Мила Кузнецова, которая является обладательницей 15-го размера бюста, похвасталась субботним отдыхом в театре

Как рассказывает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

«Субботний вечер я провожу в театре», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Кузнецова показывается перед камерой в кофте с экстремальным декольте, демонстрируя аппетитные формы крупным планом. После этого знаменитость показывает театр, однако сразу заметно, что у нее зрелище круче, чем на сцене.

Поклонников при этом украинская модель избавила от возможности что-либо сказать, опубликовав ролики у себя в карусели Stories.

До этого сообщалось, что украинская модель Мила Кузнецова, которая обладает 15-м размером груди, покорила фанатов, примеряв соблазнительный наряд

Так, ролик не был как-либо подписан, хотя на фоне играла музыка Верки Сердючки – «Я иду такая вся…» На самих кадрах Кузнецова, облачившись в мини-платье с экстремальным декольте выходит на улице, демонстрируя аппетитные формы во всей красе.

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