Известная модель Мила Кузнецова блеснула своим эффектным бюстом в соблазнительных нарядах
Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Пока кто-то проводит время в предпраздничной суматохе, украинка с самой большой грудью продолжает заряжать всех вокруг своим позитивом и хорошим настроением.
Кузнецова примерила несколько нарядов и даже решила станцевать.
Так, на своей странице в соцсети модель блеснула своими шарами в бежевом платье весьма интересного фасона. Оно имеет пикантный разрез на груди, хотя плечи закрыты.
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Кроме того, Кузнецова зажгла под веселую музыку. Услышав такую, и правда, трудно усидеть на месте. Девушка нарядилась в красное платье, молнию которого не получилось застегнуть полностью из-за внушительного размера бюста.
Модель ритмично двигается, улыбается и хлопает руками, от чего ее богатство соблазнительно колышется, приковывая к себе взгляды. Удивительно, что несмотря на активные движения и натиск огромных "шаров" молния платья держится на месте. Как такое вообще возможно?
Также Кузнезова, похоже, подобрала себе бокальчик для вина. Девушка запечатлена в джинсах, кофточке цвета фуксии, которая выгодно подчеркивает ее прелести. Волосы она собрала в пучек и нанесла яркий макияж.
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