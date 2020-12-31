Известная модель Мила Кузнецова блеснула своим эффектным бюстом в соблазнительных нарядах

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Пока кто-то проводит время в предпраздничной суматохе, украинка с самой большой грудью продолжает заряжать всех вокруг своим позитивом и хорошим настроением.

Кузнецова примерила несколько нарядов и даже решила станцевать.

Так, на своей странице в соцсети модель блеснула своими шарами в бежевом платье весьма интересного фасона. Оно имеет пикантный разрез на груди, хотя плечи закрыты.

Кроме того, Кузнецова зажгла под веселую музыку. Услышав такую, и правда, трудно усидеть на месте. Девушка нарядилась в красное платье, молнию которого не получилось застегнуть полностью из-за внушительного размера бюста.

Модель ритмично двигается, улыбается и хлопает руками, от чего ее богатство соблазнительно колышется, приковывая к себе взгляды. Удивительно, что несмотря на активные движения и натиск огромных "шаров" молния платья держится на месте. Как такое вообще возможно?

Также Кузнезова, похоже, подобрала себе бокальчик для вина. Девушка запечатлена в джинсах, кофточке цвета фуксии, которая выгодно подчеркивает ее прелести. Волосы она собрала в пучек и нанесла яркий макияж.

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