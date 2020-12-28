Відома модель Міла Кузнєцова показала себе і розповіла про свято

На фото красуня позує в чорному вбранні, який вирішила розкрити. Під ним можна побачити бюст у великому декольте, який обтягнутий ниточками. Дівчина виставила його і хвалилася ним на камеру. Волосся красуня заправила обручем, а дивилася прямо в камеру. Фото вийшло дуже спокусливим і пікантним, адже модель зовсім не соромиться показати себе. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Залишилося 4 дні до нового року, а я вся в думках де його святкувати) знаю багато хто святкуватиме вдома, цікаво є у когось креативні ідеї на Новий Рік?",- написала зірка під фото.

Фанати поставили майже 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Красуня", "з Новим роком і Різдвом, зі святом і безліччю привітань за його красу і чуттєвість", "ми збираємося в колі друзів за містом", "ви дійсно дуже красива принцеса Мила", "фантастичні", "цей рік буду святкувати в компанії, думаю, буде щось хороше", " багато людей люблять зустрічати Новий рік з коктейльними креветками, якщо у них немає алергії на креветки. Шампанське - ще один привід для святкування".

Ми повідомляли, що українська модель Міла Кузнєцова, яка є володаркою 15-го розміру бюста, похвалилася Суботнім відпочинком в театрі.

"Суботній вечір я проводжу в театрі", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Кузнєцова показується перед камерою в кофті з екстремальним декольте, демонструючи апетитні форми крупним планом.

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