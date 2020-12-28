Известная модель Мила Кузнецова показала себя и рассказала о празднике

На фото красотка позирует в черном наряде, который решила распахнуть. Под ним можно увидеть бюст в большом декольте, который обтянутый ниточками. Девушка выставила его и хвасталась им на камеру. Волосы красотка заправила обручем, а смотрела прямо в камеру. Фото получилось очень соблазнительным и пикантным, ведь модель совсем не стесняется показать себя. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Осталось 4 дня до нового года, а я вся в мыслях где его праздновать) знаю многие будут праздновать дома, интересно есть у кого-то креативные идеи на новый год?", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили почти 3 тысячи лайков и написали комментарии:

"Красотка", "С Новым годом и Рождеством, с праздником и множеством поздравлений за его красоту и чувственность", "Мы то собираемся в кругу друзей за городом", "Вы действительно очень красивая принцесса Мила", "Фантастические", "Этот год буду праздновать в компании, думаю, будет что -то хорошее", "Многие люди любят встречать Новый год с коктейльными креветками, если у них нет аллергии на креветки. Шампанское - еще один повод для празднования".

Мы сообщали, что украинская модель Мила Кузнецова, которая является обладательницей 15-го размера бюста, похвасталась субботним отдыхом в театре.

«Субботний вечер я провожу в театре», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Кузнецова показывается перед камерой в кофте с экстремальным декольте, демонстрируя аппетитные формы крупным планом.

Напомним, украинка с 15-м размером бюста эффектно вышла на балкон, декольте еле выдержало

А еще Politeka писала, что украинка с 15-м размером без стыда показала, как можно использовать гигантский бюст

Также Politeka сообщала, что украинка с 15-м размером блеснула своими необъятными прелестями



