Известная украинская модель Мила Кузнецова, обладательница 15-го размера бюста, впечатлила роскошной фигурой в декольте
Как рассказывает Politeka, соответствующие кадры были опубликованы на странице знаменитости в Instagram.
Так, сперва красотка прогуливается по ТРЦ за день до введения тотального локдауна в Украине. Кузнецова хватается за подарок, стоящий возле елки, и игриво одаривает поклонников лучезарной улыбкой.
На других опубликованных кадрах Кузнецова предстает в наряде с экстравагантным декольте, демонстрируя внушительные объемы.
«Добрый день! Все ТРЦ, кафе и рестораны закрыты. Людей на улице очень много. Сейчас мы прогуляемся по стеклянному мосту, я все вам покажу», - отметила она.
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Уточним, что поскольку ролики были размещены в карусели Сторис знаменитости, ее поклонники не могли что-либо сказать.
До этого мы писали, что модель Мила Кузнецова, которая обладает бюстом 15 размера, похвасталась гордостью в декольте
На опубликованной фотографии Кузнецова предстает перед камерой в платье бирюзового цвета с пикантным декольте. При этом красотка хитро поглядывает в кадр, дополнив образ безупречным макияжем и прической.
Напомним, украинка с 15-м размером бюста впечатлила роскошными видами в декольте до пупка.
Как сообщала Politeka, украинка с 15-м размером бюста не смогла скрыть изменений во внешности.
Также Politeka писала, что украинка с 15-м размером бюста свела с ума звезд "Дизель-шоу" своим богатством в декольте.