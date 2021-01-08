Известная украинская модель Мила Кузнецова, обладательница 15-го размера бюста, впечатлила роскошной фигурой в декольте

Как рассказывает Politeka, соответствующие кадры были опубликованы на странице знаменитости в Instagram.

Так, сперва красотка прогуливается по ТРЦ за день до введения тотального локдауна в Украине. Кузнецова хватается за подарок, стоящий возле елки, и игриво одаривает поклонников лучезарной улыбкой.

На других опубликованных кадрах Кузнецова предстает в наряде с экстравагантным декольте, демонстрируя внушительные объемы.

«Добрый день! Все ТРЦ, кафе и рестораны закрыты. Людей на улице очень много. Сейчас мы прогуляемся по стеклянному мосту, я все вам покажу», - отметила она.

Уточним, что поскольку ролики были размещены в карусели Сторис знаменитости, ее поклонники не могли что-либо сказать.

До этого мы писали, что модель Мила Кузнецова, которая обладает бюстом 15 размера, похвасталась гордостью в декольте

На опубликованной фотографии Кузнецова предстает перед камерой в платье бирюзового цвета с пикантным декольте. При этом красотка хитро поглядывает в кадр, дополнив образ безупречным макияжем и прической.

Напомним, украинка с 15-м размером бюста впечатлила роскошными видами в декольте до пупка.

Как сообщала Politeka, украинка с 15-м размером бюста не смогла скрыть изменений во внешности.

Также Politeka писала, что украинка с 15-м размером бюста свела с ума звезд "Дизель-шоу" своим богатством в декольте.