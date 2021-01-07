Украинская модель Мила Кузнецова, которая обладает бюстом 15 размера, похвасталась гордостью в декольте
Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.
«Merry Christmas 🎅 xo xo xo🎄🥂 Любимый инстамир❤ Рождество Христово — огромный праздник чудес и счастья. Пусть и в вашем семейном кругу в этот праздник царит любовь, а ваша жизненная тропинка будет постоянно обрастать новыми радостными событиями! Побольше вам смеха, жизненного оптимизма и постоянства в семье, на работе и в кругу верных друзей!» - говорится в сообщении.
На опубликованной фотографии Кузнецова предстает перед камерой в платье бирюзового цвета с пикантным декольте. При этом красотка хитро поглядывает в кадр, дополнив образ безупречным макияжем и прической.
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«Мила, ты очень красивая, как принцесса. Мне очень нравится», «ты безупречно выглядишь, милка», «Мила ты шикарная идеал женской красоты обожаю тебя», «вау, какие формы. Невозможно оторвать глаз», «превзошла сама себя. Этот взгляд – просто космос», - пишут ее поклонники.
Как мы рассказывали до этого, украинская модель Мила Кузнецова, обладательница 15-го размера бюста, впечатлила размером «малышек» в декольте.
Напомним, украинка с 15-м размером бюста впечатлила роскошными видами в декольте до пупка.
Как сообщала Politeka, украинка с 15-м размером бюста не смогла скрыть изменений во внешности.
Также Politeka писала, что украинка с 15-м размером бюста свела с ума звезд "Дизель-шоу" своим богатством в декольте.