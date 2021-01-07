Украинская модель Мила Кузнецова, которая обладает бюстом 15 размера, похвасталась гордостью в декольте

Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

«Merry Christmas 🎅 xo xo xo🎄🥂 Любимый инстамир❤ Рождество Христово — огромный праздник чудес и счастья. Пусть и в вашем семейном кругу в этот праздник царит любовь, а ваша жизненная тропинка будет постоянно обрастать новыми радостными событиями! Побольше вам смеха, жизненного оптимизма и постоянства в семье, на работе и в кругу верных друзей!» - говорится в сообщении.

На опубликованной фотографии Кузнецова предстает перед камерой в платье бирюзового цвета с пикантным декольте. При этом красотка хитро поглядывает в кадр, дополнив образ безупречным макияжем и прической.

«Мила, ты очень красивая, как принцесса. Мне очень нравится», «ты безупречно выглядишь, милка», «Мила ты шикарная идеал женской красоты обожаю тебя», «вау, какие формы. Невозможно оторвать глаз», «превзошла сама себя. Этот взгляд – просто космос», - пишут ее поклонники.

Как мы рассказывали до этого, украинская модель Мила Кузнецова, обладательница 15-го размера бюста, впечатлила размером «малышек» в декольте.

Напомним, украинка с 15-м размером бюста впечатлила роскошными видами в декольте до пупка.

Как сообщала Politeka, украинка с 15-м размером бюста не смогла скрыть изменений во внешности.

Также Politeka писала, что украинка с 15-м размером бюста свела с ума звезд "Дизель-шоу" своим богатством в декольте.