Украинская модель Мила Кузнецова, обладательница бюста 15-го размера, похвасталась внушительными и "поджаренными" формами в экстравагантном купальнике
Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на странице ее друга в TikTok.
Так, на ролике Кузнецова дефилирует в пикантном купальнике, который подчеркивает ее внушительные объемы. Она подходит к камере, после чего резко разворачивается и смеется. Как можно заметить, зона декольте у нее уже слишком сильно загорела, на что не могли не обратить внимание ее поклонники. Сама знаменитость кадры никак не прокомментировала.
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"Близнецы перегрелись", "выглядят просто шикарно", "какая хорошенькая", "ты божественная", "у вас пирожки подгорают", "ты просто супер", "боже, принцесса", "вау, вот это вид", "ну ничего себе объемы", "это просто что-то невероятное. Не могу перестать смотреть на вас – выглядите отпадно", - пишут они.
Как мы рассказывали до этого, украинская модель Мила Кузнецова, обладательница 15-го размера бюста, впечатлила роскошной фигурой в декольте
Напомним, украинка с 15-м размером бюста впечатлила роскошными видами в декольте до пупка.
Как сообщала Politeka, украинка с 15-м размером бюста не смогла скрыть изменений во внешности.
Также Politeka писала, что украинка с 15-м размером бюста свела с ума звезд "Дизель-шоу" своим богатством в декольте.