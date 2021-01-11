Украинская модель Мила Кузнецова, обладательница бюста 15-го размера, похвасталась внушительными и "поджаренными" формами в экстравагантном купальнике

Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на странице ее друга в TikTok.

Так, на ролике Кузнецова дефилирует в пикантном купальнике, который подчеркивает ее внушительные объемы. Она подходит к камере, после чего резко разворачивается и смеется. Как можно заметить, зона декольте у нее уже слишком сильно загорела, на что не могли не обратить внимание ее поклонники. Сама знаменитость кадры никак не прокомментировала.

"Близнецы перегрелись", "выглядят просто шикарно", "какая хорошенькая", "ты божественная", "у вас пирожки подгорают", "ты просто супер", "боже, принцесса", "вау, вот это вид", "ну ничего себе объемы", "это просто что-то невероятное. Не могу перестать смотреть на вас – выглядите отпадно", - пишут они.

Как мы рассказывали до этого, украинская модель Мила Кузнецова, обладательница 15-го размера бюста, впечатлила роскошной фигурой в декольте

Напомним, украинка с 15-м размером бюста впечатлила роскошными видами в декольте до пупка.

Как сообщала Politeka, украинка с 15-м размером бюста не смогла скрыть изменений во внешности.

Также Politeka писала, что украинка с 15-м размером бюста свела с ума звезд "Дизель-шоу" своим богатством в декольте.