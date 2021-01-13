Известная модель Мила Кузнецова показала себя в образе кошечки

Мила в этот раз позировала в наряде с большим декольте, дополнив образ стильными ушками вместо обруча. Красотка стояла перед камерой и танцевала, хвастаясь пышным бюстом максимально близко. Кузнецова улыбалась и совсем не стеснялась показать аппетитные формы, благодаря чему кадр получился очень соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, так как кадр был опубликован в сторис Инстаграм, но обычно звезду засыпают комплиментами:

«Во баллоны», «Выглядит здорово, милая», «Хотелось бы попасть в аварию, чтобы эти подушки спасли меня поскорее», «Редкая красотка Мила», «Всегда приятно видеть твои фотографии, но сегодня это особенное событие, от этого у меня трепещет сердце», «Глазки опустила, наверно стесняшка!))», «Я люблю тебя, Мила», «Кошмар», «Зачем их постоянно вываливать так?», - пишут пользователи сети.

Мы писали, что украинская модель Мила Кузнецова, являющаяся обладательницей 15-го размера бюста, похвасталась формами в топике.

В этот раз кокетка даже распахнула шубку, чтобы сверкнуть формами еще раз.

Звезда гуляла по Львову и записала несколько сторис.

"Боже, как люблю я этот город! Красота", - произнесла Мила.

Напомним, украинка с 15-м размером сорвала с себя одежду, лишив мужчин сна

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