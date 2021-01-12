Известная украинская модель, обладательница 15-го размера груди, Мила Кузнецова лишила сна своих поклонников

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото, на котором показала свое главное богатство во всей красе. Мила сорвала с себя майку, выставив напоказ самый сок. Ее необъятный бюст в черном кожаном лифчике так и норовил оказаться на свободе.

Красотка позировала в обтягивающих лосинах и розовой маечке, которая оказалась лишней. На фото главное достоинство красотки смогли рассмотреть все.

В комментариях Миле оставили массу комплиментов. Не обошлось и без критики. Многие отметили, что не смогут заснуть после таких фотографий.

«Во баллоны», «Выглядит здорово, милая», «Хотелось бы попасть в аварию, чтобы эти подушки спасли меня поскорее», «Редкая красотка Мила», «Всегда приятно видеть твои фотографии, но сегодня это особенное событие, от этого у меня трепещет сердце», «Глазки опустила, наверно стесняшка!))», «Я люблю тебя, Мила», «Кошмар», «Зачем их постоянно вываливать так?», - пишут пользователи сети.

Как известно, Мила Кузнецова является украинкой с самой большой натуральной грудью. Она даже установила официальный рекорд.

Напомним, что Мила Кузнецова вывалила "поджаренный" бюст, озадачив хитрым взглядом: "Идеал женской красоты".

Как сообщала Politeka, Мила Кузнецова устроила "жаркую" прогулочку в топе с неприличным декольте: "Боже, как люблю...".

Также Politeka писала, что Мила Кузнецова вывалила "поджаренные" формы, эффектно продефилировав: "Перегрелись…".