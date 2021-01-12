Українська модель Міла Кузнєцова, що є володаркою 15-го розміру бюста, похвалилася формами в топіку
Популярна українка вирушила до Львова, де пройшлася по вулиці у відвертому топі, передає Politeka.net. Красуня ледве вмістила свої неймовірні об'єми в топік з великим декольте.
Красуня постійно хвалиться бюстом, який ледь вміщається в одязі. Цього разу кокетка навіть розчахнула шубку, щоб блиснути формами ще раз.
Зірка гуляла Львовом і записала кілька сторіс.
"Боже, як люблю я це місто! Краса", - вимовила Міла.
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Примітно, що завершенням до образу став обруч у вигляді котячих вушок.
Блондинка пококетувала на камеру, посміхаючись і рухаючи головою під музику.
Кадри не зібрали багато лайків і коментарів, адже в сторіс немає такої можливості.
Примітно, що зараз на сторінку моделі підписані 680 тисяч осіб.
Раніше ми писали, що Міла Кузнєцова стала відомою у 2015 році, коли про її об'єм принад в 115 сантиметрів дізналася вся Україна.
Зірка стала учасницею українського проекту "Модель XL", мріючи реалізувати себе в модельній сфері.
""Модель XL" - була хороша школа для подолання бар'єрів, це була можливість відчути себе красивою. Мати нестандартну фігуру і бути при цьому моделлю - це не кожна зможе", - зізналася Міла в одному з інтерв'ю.
Пізніше Кузнєцова представляла Україну на конкурсі «Miss Universe Plus Size 2019», який проходив кілька днів і дав можливість продемонструвати свої таланти.
Нагадаємо, українка з 15-м розміром блиснула своїми неосяжними принадами
А ще Politeka повідомляла, що українка з 15-м розміром бюста затьмарила своїм декольте знамениту співачку