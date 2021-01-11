Українська модель Міла Кузнєцова, володарка бюста 15-го розміру, похвалилася значними й "підсмаженими" формами в екстравагантному купальнику

Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані на сторінці її друга в TikTok.

Так, на ролику Кузнєцова дефілює в пікантному купальнику, який підкреслює її значні обсяги. Вона підходить до камери, після чого різко розгортається і сміється. Як можна помітити, зона декольте у неї вже занадто сильно засмагла, на що не могли не звернути увагу її шанувальники. Сама знаменитість кадри ніяк не прокоментувала.

"Близнюки перегрілися", "виглядають просто шикарно", "яка гарненька", "ти божественна", "у вас пиріжки підгорають", "ти просто супер", "боже, принцеса", "вау, ось це вид", "ну нічого собі", "це просто щось неймовірне. Не можу перестати дивитися на вас-виглядаєте відпадно", - пишуть вони.

Як ми розповідали до цього, українська модель Міла Кузнєцова, володарка 15-го розміру бюста, вразила розкішною фігурою в декольте

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