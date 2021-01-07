Українська модель Міла Кузнєцова, яка володіє бюстом 15 розміру, похвалилася гордістю в декольте
Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.
"Merry Christmas 🎅 xo xo xo любимый улюблений Інстамір ❤ Різдво Христове — величезне свято чудес і щастя. Нехай і у вашому сімейному колі в це свято панує любов, а ваша життєва стежка буде постійно обростати новими радісними подіями! Побільше Вам сміху, життєвого оптимізму і сталості в сім'ї, на роботі й в колі вірних друзів!" - йдеться в повідомленні.
На опублікованій фотографії Кузнєцова постає перед камерою в сукні бірюзового кольору з пікантним декольте. При цьому красуня хитро поглядає в кадр, доповнивши образ бездоганним макіяжем і зачіскою.
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"Мила, ти дуже красива, як принцеса. Мені дуже подобається", "ти бездоганно виглядаєш, Мілка", "Міла ти шикарна ідеал жіночої краси обожнюю тебе", "вау, які форми. Неможливо відірвати очей", "перевершила сама себе. Цей погляд-просто космос", - пишуть її шанувальники.
Як ми розповідали до цього, українська модель Міла Кузнєцова, володарка 15-го розміру бюста, вразила розміром «маляток» в декольте.
Нагадавши, українка з 15-м розміром бюста вразила розкішними видами в декольте до пупка.
Як повідомляла Politeka, українка з 15-м розміром бюста не змогла приховати змін у зовнішності.
Також Politeka писала, що українка з 15-м розміром бюста звела з розуму зірок "Дизель-шоу" своїм багатством в декольте.