Известная украинская модель Мила Кузнецова показала нестандартный подход к своей впечатляющей фигуре

Как известно, знойная блондинка с 15-м размером бюста прославилась как обладательница самой большой натуральной груди в Украине. Мила не пытается прятать свое богатство, и часто демонстрирует пышные формы на своих фото. Как сообщает Politeka.net, красотка поделилась новым снимком в своем Инстаграм.

Так, на фото Мила показала, какое необычное применение можно найти ее выдающемуся бюсту: модель уложила на него несколько роллов и демонстративно ест их палочками. При этом Кузнецова позирует в роскошном бархатном платье с настолько глубоким декольте, что ее бюст буквально вываливается из него.

«Чихнув, в одиночестве, я посмотрела на свою грудь и сказала: «Расти большооооооой»!», - с юмором подписала снимок модель.

Поклонники модели не смогли пройти мимо такого кадра.

«Ахазах ну ты как всегда в своем репертуаре», «Иду к тебе в гости», «Отличный баланс», «Счастливые суши», «Вкусно», «Какая прекрасна фотография ты просто чудесна», «Даже удобно», «Вау, шикарное фото», «Мне безумно нравится твое чувство юмора», «Ох, я иногда тоже говорю эти слова своим», «Порции 3 можно выложить!», «Ты как всегда неотразимая. Очень красивая прическа», - пишут люди.

Напомним, украинка с 15-м размером бюста разбередила фантазии в образе кошечки: "Мяу!".

Как сообщала Politeka, украинка с 15-м размером сорвала с себя одежду, лишив мужчин сна: «От этого у меня трепещет…».

Также Politeka писала, что украинка с 15-м размером вывалила бюст посреди улицы, не испугавшись мороза: зрелище не для детей.