Известная модель Мила Кузнецова, которая обладает 15-м размером бюста, показала себя и рассказала о проблеме

На фото Мила показывала себя в прозрачном белье, хвастаясь формами в спальне. Звезда стояла перед камерой и демонстрировала пышный бюст. Волосы красотка собрала назад, оставив спереди челку. На втором кадре Кузнецова уже была в черном белье. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"1 или 2? Почему-то в Украине, где пышная грудь встречается так часто, очень сложно найти белье большого размера. Раньше я заказывала по интернету из Великобритании. Но там, сами понимаете, едет долго. И примерка может сильно разочаровать", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили почти 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ух ты красивая женщина и совершенно потрясающе твое тело, полно красивых изгибов красотка потрясающая", "Я так тебя люблю", "О, боже мой", "Ну и обалдеть", "Ах, какая женщина", "Мила, ты очень красивая и просто соблазнительная. Мне нравится".

Мы писали, что известная украинская модель, обладательница 15-го размера груди, Мила Кузнецова лишила сна своих поклонников.

У себя в Инстаграм красотка опубликовала фото, на котором показала свое главное богатство во всей красе. Мила сорвала с себя майку, выставив напоказ самый сок. Ее необъятный бюст в черном кожаном лифчике так и норовил оказаться на свободе.

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