Известная модель Мила Кузнецова отправилась на отдых и похвасталась видами

На кадрах Мила позировала в платье с огромным декольте и без белья. Девушка совсем не стеснялась своих объемов и снимала себя очень близко, чтобы дать возможность поглядеть на пышный бюст. Как можно понять, Кузнецова уже приехала на отдых в Египет, где и записала ролик. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Покажу красоту. Кайф. Море", - написала Мила под фото.

Фанаты посмотрели ролик более 3 тысяч раз и написали комментарии:

"Пошло и вульгарно. Где здесь красота?", "Прекрасно, пожалуйста", "Красота - это ты", "Если вы о себе?", "Это выглядит прекрасно", "Тепло и красиво", "Извините, пожалуйста, как называется ваша гостиница! ??", "Красивая ты красивая", "доброе утро Мила и хороших суббот", "Когда видишь твою красоту остальная красота не так важна !!!", "Тепло и красиво".

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Так, шаловливая блондинка сфотографировала крупным планом свою "гордость", уже успевшую подрумяниться на солнышке. Мила заботливо "упаковала" пышные прелести в специальный бикини, способный выдержать столь тяжелую, но прекрасную ношу (с усиленной "защитой" - дополнительными лямками).

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