Популярная украинская модель Мила Кузнецова, прославившаяся как обладательница бюста 15-го размера, восхитила поступком на морозе

Как сообщает Politeka.net, красотка решилась проверить себя на прочность, окунувшись в ледяную воду при температуре воздуха -15 градусов. Соответствующими кадрами она поделилась в «Сторис» своего Инстаграм.

Девушка смело скинула скинула с себя одежду на морозе, оставшись в одном изумрудно-зеленом купальнике с огромным декольте, которое дало возможность публике полюбоваться ошеломительными формами модели.

Кузнецова отметила, что с головой не окунается, чтобы не простудиться. Да и, к тому же она сделала себе красивую укладку и макияж.

Отметим, модель, несмотря на мороз, не спешила убегать кутаться после купания. Она весело ответила но вопросы собравшихся и покрутила своими прелестями перед камерами на радость всем.

«Легко. Тем более, я уже в этом году моржевала. И знаете, такое тепло по телу, очень такое обжигающее. Я считаю, моржевание – это здоровье, прежде всего», - поделилась Мила впечатлениями после купания в ледяной воде.

Отметим, зрелище также вышло обжигающее.

Напомним, украинка с 15-м размером бюста Мила Кузнецова нашла своему богатству неожиданное применение: "Расти большой!".

Как сообщала Politeka, украинка с 15-м размером вывалила бюст посреди улицы, не испугавшись мороза: зрелище не для детей.

Также Politeka писала, что украинка с 15-м размером бюста разбередила фантазии в образе кошечки.