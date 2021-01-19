Популярная украинская модель Мила Кузнецова, прославившаяся как обладательница бюста 15-го размера, восхитила поступком на морозе
Как сообщает Politeka.net, красотка решилась проверить себя на прочность, окунувшись в ледяную воду при температуре воздуха -15 градусов. Соответствующими кадрами она поделилась в «Сторис» своего Инстаграм.
Девушка смело скинула скинула с себя одежду на морозе, оставшись в одном изумрудно-зеленом купальнике с огромным декольте, которое дало возможность публике полюбоваться ошеломительными формами модели.
Кузнецова отметила, что с головой не окунается, чтобы не простудиться. Да и, к тому же она сделала себе красивую укладку и макияж.
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Отметим, модель, несмотря на мороз, не спешила убегать кутаться после купания. Она весело ответила но вопросы собравшихся и покрутила своими прелестями перед камерами на радость всем.
«Легко. Тем более, я уже в этом году моржевала. И знаете, такое тепло по телу, очень такое обжигающее. Я считаю, моржевание – это здоровье, прежде всего», - поделилась Мила впечатлениями после купания в ледяной воде.
Отметим, зрелище также вышло обжигающее.
Напомним, украинка с 15-м размером бюста Мила Кузнецова нашла своему богатству неожиданное применение: "Расти большой!".
Как сообщала Politeka, украинка с 15-м размером вывалила бюст посреди улицы, не испугавшись мороза: зрелище не для детей.
Также Politeka писала, что украинка с 15-м размером бюста разбередила фантазии в образе кошечки.