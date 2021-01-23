Украинская модель Мила Кузнецова, являющаяся обладательницей 15-го размера бюста, заставила публику затаить дыхание

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, показав себя во время отдыха в Египте (судя по геометке).

Так, шаловливая блондинка сфотографировала крупным планом свою "гордость", уже успевшую подрумяниться на солнышке. Мила заботливо "упаковала" пышные прелести в специальный бикини, способный выдержать столь тяжелую, но прекрасную ношу (с усиленной "защитой" - дополнительными лямками).

Красные ниточки стянули бюст модели и. казалось, что вот-вот разойдутся.

Сама Мила при этом кокетливо улыбалась, дотронувшись рукой подбородка и "стрельнув" глазками в камеру.

"Кайф, море🌊", - коротко подписала Кузнецова фото.

Пользователи порадовались за модель. А также порадовались за себя - ведь есть возможность полюбоваться ее в бикини.

"Круто тебе отдохнуть, дорогая❤️🔥и побольше нам фото давай❤️"

"Да уж это просто кайф👍👍 фото очень классное 🔥"

"Ты как всегда очень красивая. Очень хочу на море😍🔥"

"Потрясающие аргументы)"

"Выглядишь просто потрясающе❤️👍 Я в восторге😍👑"

"ты просто сногшибательная❤️"

"Ай какая красота🔥❤️ улыбка меня сводит с ума❤️"

"Это у тебя купальник такой прикольный?"

"Сейчас еще один лифчик не выдержит!))"

Ранее мы рассказывали, как Мила рискнула окунуться в прорубь на Крещение, не испугавшись сильного мороза.

"Легко. Тем более, я уже в этом году моржевала. И знаете, такое тепло по телу, очень такое обжигающее...", - прокомментировала модель.

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