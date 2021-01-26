"Я никогда не была послушной"

Модель Мила Кузнецова, прославившаяся как обладательница самой большой натуральной груди в Украине, показала, как нарушает правила на отдыхе

Сейчас счастливая обладательница бюста 15-го размера наслаждается горячим солнышком в далеком Египте. Впрочем, даже в отпуске Мила не дает своим поклонникам заскучать и регулярно радует их новыми фото.

На этот раз модель опубликовала снимок, на котором похвасталась своим «проступком». Дело в том, что красотка решила сфотографироваться в бассейне прямо под шуточным знаком, запрещающим находиться рядом женщинам с большой грудью.

Кузнецова гордо позирует прямо под знаком в роскошном купальнике неоново-желтого цвета. Глубокий вырез с рюшами привлекает особое внимание к главному «богатству» модели.

«Я никогда не была послушной девочкой. Вот и сейчас нарушаю запреты, а вы нарушаете?», - с юмором подписала фото Кузнецова.

Ее поклонники тут же отреагировали на пост модели.

«Восхитительное тело», «У тебя очень красивая талия. Так держать», «Покажи им там, какими мы, украинки, можем быть», «Знак меня убил», «Ты сводишь меня с ума», «Восхитительная», «Это настоящий знак?», «Грех не принять грудастых женщин», «Значит, ты плохая девочка? Круто», «И правильно делаешь. Выглядишь шикарно и невероятно», «Вау от тебя просто глаза отвести невозможно», - пишут в комментариях.

Напомним, украинка с 15-м размером бюста устроила водопад в тесном купальнике: "Можно смотреть бесконечно".

Как сообщала Politeka, украинка с 15-м размером пленила своими "прелестями" в прозрачном белье: "Ах, какая женщина".

Также Politeka писала, что украинка с 15-м размером "поджарила" свой знаменитый бюст, расслабившись на курорте: "Алкоголь привезла с собой".