Украинская модель Мила Кузнецова впечатлила бюстом 15-го размера во время отдыха на курорте
Как передает Politeka.net, красотка разместила на своей странице в соцсети "Инстаграм" пикантное видео из бассейна. Она решила освежиться в купальнике с рисунками кактусов, который кажется слишком тесным для ее выдающихся форм. Образ Милы Кузнецовой дополнили большие солнцезащитные очки, за которыми девушка спрятала свои глаза.
Модель забралась в бассейн и резко выпрыгнула вверх, сжимая грудь руками, пока вода потоками стекала с нее вниз. Польностью выпрямившись, Мила снова погрузилась и несколько раз повторила такую процедуру на радость поклонникам, а напоследок еще и поплескалась руками.
"Хочется прокричать "Остановись, мгновенье - ты прекрасно!", пока у меня получается только его замедлить", - отметила знаменитость в описании.
Обиженная Наташа Королева ввязалась в громкий скандал с Пугачевой: "Выглядит просто безобразно"
Уже не "Холостячка" Мишина удивила ночными забавами с Эллертом в джакузи, смутив сына Платона: "Он всегда..."
Горбунов засветил уставшего Винника в кресле "Голос країни", неожиданное фото: "Аж страшно стало"
Внучка Чапкиса из "Танців з зірками" после трагедии в семье поразила откровенным фото: "Но я продолжу..."
Дантес в прозрачных трусах показал, за что его любит Дорофеева: «Готовы увидеть мою…»
Пользователи соцсети пришли в восторг от водных развлечений Милы Кузнецовой и засыпали ее приятными комментариями:
"Вау очень эффектное видео 😘😘😘😘 выглядишь круто 👏👏👏"; "Если бы я только был водой"; "Посейдон, отпусти Милу"; "Большие арбузы"; "Не зря говорят, что на то как льётся вода, можно смотреть бесконечно"; "Вот это богатство 👏"; "Какое классное видео, мне оно очень нравится 🤗🔥"; "Великолепна"; "Хочу в лето"; "Вот так мне нравятся большие очки".
Напомним, украинка с 15-м размером бюста Мила Кузнецова нашла своему богатству неожиданное применение: "Расти большой!".
Как сообщала Politeka, украинка с 15-м размером бюста скинула одежду на морозе и заставила всех ахнуть: «Обжигающее зрелище»
Также Politeka писала, что украинка с 15-м размером бюста разбередила фантазии в образе кошечки.