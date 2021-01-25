Украинская модель Мила Кузнецова впечатлила бюстом 15-го размера во время отдыха на курорте

Как передает Politeka.net, красотка разместила на своей странице в соцсети "Инстаграм" пикантное видео из бассейна. Она решила освежиться в купальнике с рисунками кактусов, который кажется слишком тесным для ее выдающихся форм. Образ Милы Кузнецовой дополнили большие солнцезащитные очки, за которыми девушка спрятала свои глаза.

Модель забралась в бассейн и резко выпрыгнула вверх, сжимая грудь руками, пока вода потоками стекала с нее вниз. Польностью выпрямившись, Мила снова погрузилась и несколько раз повторила такую процедуру на радость поклонникам, а напоследок еще и поплескалась руками.

"Хочется прокричать "Остановись, мгновенье - ты прекрасно!", пока у меня получается только его замедлить", - отметила знаменитость в описании.

Пользователи соцсети пришли в восторг от водных развлечений Милы Кузнецовой и засыпали ее приятными комментариями:

"Вау очень эффектное видео 😘😘😘😘 выглядишь круто 👏👏👏"; "Если бы я только был водой"; "Посейдон, отпусти Милу"; "Большие арбузы"; "Не зря говорят, что на то как льётся вода, можно смотреть бесконечно"; "Вот это богатство 👏"; "Какое классное видео, мне оно очень нравится 🤗🔥"; "Великолепна"; "Хочу в лето"; "Вот так мне нравятся большие очки".

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