Известная модель Мила Кузнецова, которая обладает 15-м размером бюста, показала себя в последний день отпуска

Звезда показалась в этот раз в купальнике, который состоял частично из веревочек. Девушка прошлась по коридору, хвастаясь пышным загоревшим бюстом, который практически не удалось вместить, видно, что "бомбочки" так и просятся на свободу. Волосы были у Милы распущенными, а образ Кузнецова дополнила стильными очками. Модель рассказала, что это последний день отпуска и осталось несколько часов для отдыха. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Иду сдавать ключи и еще чистого четыре часа времени. Юху. Купаться, плавать, загорать", - написала звезда под фото.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:

"Ого, большие пушки, обожаю их, детка", "Шикарно. Так мне нравится ещё больше", "Покажи свою бюст, пожалуйста, моя дорогая!", "Выглядишь бесподобно. Вот бы мне тоже туда к солнышку", "Тебе подошёл бы какой-нибудь мощный аксессуар".

Мы писали, что украинская модель Мила Кузнецова соблазнила формами и похвасталась отдыхом в теплых краях посреди зимы.

"Одни отдыхают летом, другие - там, где лето", - написала она.

Модель в совершенстве продумала свой образ, удачно совместив красный и черный цвета. На ней купальник красного цвета с черной молнией посередине, которая удачно подчеркивает бюст Кузнецовой.

Напомним, украинка Мила Кузнецова еле "усмирила" свой 15-ый размер в маленьком лифчике

А еще Politeka писала, что украинка Мила Кузнецова без стыда вывалила бюст 15-го размера на отдыхе в Египте

Также Politeka сообщала, что украинка с 15-м размером сверкнула своими "ананасиками" в тесной маечке



