Известная модель Мила Кузнецова показала, как проходит отдых в Египте

На фото Мила позировала в полосатом купальнике, который не смог спрятать пышный бюст звезды. Кузнецова сидела за летним столиком и наслаждалась моментом. Девушка снимала себя и хвасталась пышным бюстом, на котором и был сделан акцент в ролике. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Остановись на мгновение. Ты прекрасно. Кайф", - сказала Мила в видео.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под публикацией, но обычно звезду засыпают комплиментами:

"Красотка, красивое фото", "Ого, большие пушки, обожаю их, детка", "Шикарно. Так мне нравится ещё больше", "Покажи свою бюст, пожалуйста, моя дорогая!", "Выглядишь бесподобно. Вот бы мне тоже туда к солнышку", "Тебе подошёл бы какой-нибудь мощный аксессуар", "Тебе, кстати, идут все прически, ведь к красивому лицу идёт все", "какой красивый ракурс".

Сообщалось, что известная украинская модель Мила Кузнецова показала, как «изменилась» на отдыхе.

Так, Кузнецова опубликовала фото, на котором позирует под открытым небом в соблазнительной майке. Бежевый наряд с тонкими лямками едва удерживает увесистую грудь красотки. На фото также можно заметить лямки от купальника модели.

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