Известная модель Мила Кузнецова показала, как проходит отдых в Египте

На фото Мила позировала в полосатом купальнике, который не смог спрятать пышный бюст звезды. Кузнецова сидела за летним столиком и наслаждалась моментом. Девушка снимала себя и хвасталась пышным бюстом, на котором и был сделан акцент в ролике. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Остановись на мгновение. Ты прекрасно. Кайф", - сказала Мила в видео.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под публикацией, но обычно звезду засыпают комплиментами:

Популярные статьи сейчас

Гибель известного друга Киркорова и Пугачевой обрастает новыми подробностями, фото: "Вы грохнули Сашу!"

Скандальный Остапчук отличился на вечеринке у Кухар, кадры звездных забав: «Все испортил!»

Оборвалась жизнь знаменитого актера-красавца Василия Ланового: "Молитвы не помогли"

Дорофеева без штанов совсем разошлась, показав нецензурный жест: "А Надя..."

Взрывы озарили небо над Ялтой, город погрузился во тьму: подробности и кадры ЧП
Показать еще

"Красотка, красивое фото", "Ого, большие пушки, обожаю их, детка", "Шикарно. Так мне нравится ещё больше", "Покажи свою бюст, пожалуйста, моя дорогая!", "Выглядишь бесподобно. Вот бы мне тоже туда к солнышку", "Тебе подошёл бы какой-нибудь мощный аксессуар", "Тебе, кстати, идут все прически, ведь к красивому лицу идёт все", "какой красивый ракурс".

Сообщалось, что известная украинская модель Мила Кузнецова показала, как «изменилась» на отдыхе.

Так, Кузнецова опубликовала фото, на котором позирует под открытым небом в соблазнительной майке. Бежевый наряд с тонкими лямками едва удерживает увесистую грудь красотки. На фото также можно заметить лямки от купальника модели.

Напомним, украинка с 15-м размером приковала взгляды к своему огромному декольте

А еще Politeka сообщала, что украинка с 15-м размером вошла в раж и показала, как нарушает правила на курорте

Также Politeka писала, что украинка с 15-м размером "поджарила" свой знаменитый бюст, расслабившись на курорте