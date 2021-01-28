Известная модель Мила Кузнецова показала, как начинается утро на отдыхе

На кадрах Мила позирует в наряде с большим декольте, дополнив образ ярким мейкапом Звезда стояла на балконе и показала вид с него, акцентировав внимание на своем бюсте 15-го размера. Кузнецова смотрела в камеру и пожелала всем фанатам доброго солнечного утра. Об этотм пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Ребята, всем доброе, солнечное утро. Рррр", - сказала красотка под фото.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:

"Там просто нереально красиво. Мне очень нравится", "Прекрасные люди в прекрасном отеле, ты лучшая", "классно выглядишь, Мила, и хорошо тебе отдохнуть тебе", "Вау какая же красота вокруг тебя. Хочу туда", "Мне безумно нравится твоя прическа, тебе идёт", "Вот это я понимаю нереально классная красота природы", "Какое бы время года не было , там всегда прекрасно".

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На этот раз модель опубликовала снимок, на котором похвасталась своим «проступком». Дело в том, что красотка решила сфотографироваться в бассейне прямо под шуточным знаком, запрещающим находиться рядом женщинам с большой грудью.

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