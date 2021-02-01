Известная модель Мила Кузнецова, которая обладает 15-м размером бюста, показала свои умения

На кадрах Мила показалась в красном платье с большим декольте. Наряд еле удерживал пышный бюст Кузнецовой и можно было увидеть загоревшую красотку. Девушка дополнила образ стильными очками, а на голове можно увидеть красную повязку. Звезда танцевала под музыку, хвастаясь формами. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

В ролике Мила уже была в платье в горошек. Кузнецова уже уже кайфовала под другую песню и показывала пышный бюст максимально близко.

"Итак... отпуск закончился и я на связи мои хорошие! Сегодня все свободное время занималась подбором хорошего спортзала) хоть я и девушка плюс сайз и очень боди позитивная но... я считаю собой нужно заниматься и иметь подтянутое тело) Одним из украшений всех девушек я считаю явно выраженная талия и мой привезенный +1 кг явно там", - написала звезда.

Фанаты посмотрели ролик почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"Конечно заниматься в спортзале это очень полезно для фигуры и здоровья", "Куколка", "Я так тебя люблю", "Бюст просто объедение!".

Мы писали, что украинская модель Мила Кузнецова соблазнила формами и похвасталась отдыхом в теплых краях посреди зимы.

"Одни отдыхают летом, другие - там, где лето", - написала она.

Напомним, украинка с 15-м размером ослепила поджаренным бюстом в ниточках купальника

Также Politeka писала, что украинка Мила Кузнецова еле "усмирила" свой 15-ый размер в маленьком лифчике

А еще Politeka писала, что украинка Мила Кузнецова без стыда вывалила бюст 15-го размера на отдыхе в Египте



