Известная модель Мила Кузнецова, которая обладает 15-м размером бюста, показала себя в новом образе

На фото Мила позировала в куртке, под которой был наряд с приличным декольте. Кузнецова снимала себя вечером, стоя под источником света, который сделал снимок в зеленых тонах. Красотка расстегнула куртку, показывая пышный бюст в декольте. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Перспективная девушка", - написала звезда под фото.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:

"Ты так ходишь зимой с обнаженным бюстом и не боишься простудить самое дорогое, что у тебя есть?", "Кожа бюста автора слишком сухая и ее нужно поддерживать ежедневно", "Натуральный - самый красивый образ", "Твои глаза такие красивые без макияжа", "Ты становишься все лучше и лучше. Ты сводишь меня с ума, я так тебя люблю, не можешь себе представить как".

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Во время поездки ненакрашенная Мила расстегнула куртку и вывалила гигантское богатство на зависть женской аудитории и взбудоражив мужчин.

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