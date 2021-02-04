Украинская модель Мила Кузнецова, которая официально признана обладательницей самого большого натурального бюста в стране, показала, как наслаждается жизнью

Красотка с бюстом 15-го размера поделилась новыми сочными фото на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Кузнецова показала, как проводит вечер. Судя по всему, модель решила выбраться в какой-то бар. На фото она сидит на фоне кирпичной стены с бокалом в руках и наслаждается напитком.

Для такого времяпровождения Мила выбрала оригинальную бежевую кофту. Наряд сразу же привлекает к себе внимание большим вырезом на груди, который только делает акцент на главном достоинстве красотки.

«Надо любить жизнь больше, чем смысл жизни», - поделилась своим мнением Кузнецова.

Ее подписчики пришли в восторг от такого образа и бурно отреагировали на новые снимки модели.

«Фото просто пушечка не могу выбрать одно мне нравятся все», «А мне очень нравятся две фотки, не могу выбрать, так как они две крутые», «Мне очень нравится вторая фотка, такая загадочная», «Мне больше нравится вторая фотка. Хотя ты на обеих прекрасная», «Пожалейте нас!», - восторженно пишут люди в комментариях к фото.

Напомним, украинка с 15-м размером устроила бесстыжие танцы, еле удержав бюст: "Просто объедение".

Как сообщала Politeka, украинка с 15-м размером ослепила поджаренным бюстом в ниточках купальника: так и просятся на свободу.

Также Politeka писала, что украинка Мила Кузнецова еле "усмирила" свой 15-ый размер в маленьком лифчике: "Вау, как шикарно".