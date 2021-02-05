Известная украинская модель Мила Кузнецова поделилась секретом удачного выхода в свет в вечернем платье

Как сообщает Politeka.net, красотка с 15-м размером бюста, официально признанная обладательницей самой большой натуральной груди в Украине, поделилась новым постом в своем Инстаграм.

В публикации Кузнецова поделилась актуальными советами для женщин.

«Есть несколько очень нехитрых правил эффектного вечернего выхода: во-первых, спина должна быть прямой, во-вторых, грудь должна смотреть вперед, в-третьих, носите вечернее платье очень непринужденно, так, как будто это повседневная одежда; и успех вам обеспечен», - написала модель.

В дополнение к этому совету она поделилась собственным ярким фото. На нем красотка позирует как раз в вечернем образе. На ней красное платье с глубоким декольте, которое позволяет модели продемонстрировать свои шикарные формы.

Кузнецова также решила подчеркнуть свою красоту смелым макияжем с темными глазами и ярко-красной помадой.

Поклонники пришли в восторг от такого образа.

«Красота невиданная!», «Красивый наряд», «Я обязательно воспользуюсь всеми твоими советами», «Хороший совет очень красивая и сногсшибательная», «В красном ты правишь миром», «Многим стоит у тебя поучиться уверенности в себе», «Второй пункт в любом случае будет действовать», - пишут люди.

Напомним, украинка с 15-м размером устроила бесстыжие танцы, еле удержав бюст: "Просто объедение".

Как сообщала Politeka, украинка с 15-м размером ослепила поджаренным бюстом в ниточках купальника: так и просятся на свободу.

Также Politeka писала, что украинка Мила Кузнецова еле "усмирила" свой 15-ый размер в маленьком лифчике: "Вау, как шикарно".