Модель Мила Кузнецова, которая обладает рекордным для Украины натуральным бюстом, решила пойти в спортзал

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм пышная красотка опубликовала несколько фото, показав, как принарядилась для занятия спортом. Девушка надела облегающие черные лосины, которые подчеркнули ее стройные ножки. Кроме этого, звезда надела кофту, которая не смогла удержать ее богатство.

«После приезда с моря я прям загорелась идеей сново ходить в спортзал) ну после олинклюзива сами понимаете почему))) мне очень приятно, что сделав пост вы мне советовали много мест для занятия спортом. Но посидев и изучив информацию, я выбрала конечно же зал с бассейном и хорошим залом для бокса. Посетив спортзал осталась прям очень довольная, думаю мой восторг вы увидели в сториках», - поделилась звезда сети со своими поклонниками.

В комментариях Миле оставили массу приятных слов.

«Ангел мой ты самая самая лучшая красавица в мире», «Великолепны оба снимка», «Красотка», «Красивая прекрасная женственная. Словно жемчуг моря», «ты везде отлично выглядишь», «Вот это умничка, что занимаешься спортом, правильно за красотой надо не только ухаживать, а и физически поддерживать форму», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Мила Кузнецова в экстремальном декольте раскрыла, как хорошо провести вечер: "Грудь должна...".

Ранее Politeka информировала, что Мила Кузнецова специально выпятила бюст, распахнув кофту: "Сводишь меня с ума".

Также портал Politeka писал, что Мила Кузнецова потрясла громадным бюстом у бассейна, "парализовав" гостей отеля: "Что за прелесть".