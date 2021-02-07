Відома модель Міла Кузнєцова, яка володіє 15-м розміром бюста, показала себе в новому образі

На фото Міла позувала в куртці, під якою був наряд з пристойним декольте. Кузнєцова знімала себе ввечері, стоячи під джерелом світла, який зробив знімок в зелених тонах. Красуня розстебнула куртку, показуючи пишний бюст в декольте. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Перспективна дівчина", - написала зірка під фото.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Ти так ходиш взимку з оголеним бюстом і не боїшся застудити найдорожче, що у тебе є?", "Шкіра бюста автора занадто суха і її потрібно підтримувати щодня", "натуральний - найкрасивіший образ", "Твої очі такі красиві без макіяжу", " ти стаєш все краще і краще. Ти зводиш мене з розуму, я так тебе люблю, не можеш собі уявити як".

Ми писали, що модель Міла Кузнєцова показала нове фото на радість фанатам.

Під час поїздки ненафарбована Міла розстебнула куртку і вивалила гігантське багатство на заздрість жіночої аудиторії і розбурхавши чоловіків.

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