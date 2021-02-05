Відома українська модель Міла Кузнєцова поділилася секретом вдалого виходу в світ у вечірній сукні

Як повідомляє Politeka.net, красуня з 15-м розміром бюста, офіційно визнана володаркою найбільших натуральних грудей в Україні, поділилася новим постом у своєму Instagram.

У публікації Кузнєцова поділилася актуальними порадами для жінок.

"Є кілька дуже нехитрих правил ефектного вечірнього виходу: по-перше, спина повинна бути прямою, по-друге, груди повинні дивитися вперед, по - третє, носите вечірню сукню дуже невимушено, так, як ніби це повсякденний одяг; і успіх вам забезпечений", - написала модель.

На додаток до цієї поради вона поділилася власним яскравим фото. На ньому красуня позує якраз у вечірньому образі. На ній червоне плаття з глибоким декольте, яке дозволяє моделі продемонструвати свої шикарні форми.

Кузнєцова також вирішила підкреслити свою красу сміливим макіяжем з темними очима і яскраво-червоною помадою.

Шанувальники прийшли в захват від такого образу.

"Краса небачена!", "Гарне вбрання», «я обов'язково скористаюся всіма твоїми порадами», «хороша порада дуже красива і карколомна», «у червоному ти правиш світом», «багатьом варто у тебе повчитися впевненості в собі», "другий пункт в будь - якому випадку буде діяти", - пишуть люди.

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