Модель Мила Кузнецова, которая обладает рекордным для Украины натуральным бюстом, удивила поклонников раритетным фото
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Кузнецовой в соцсети.
Так, модель выложила у себя в сторис фотографию, сделанную явно не один год назад. На снимке она позирует на побережье пляжа.
"Узнали?" - спросила она у фолловеров, предложив варианты ответов "да" и "нет".
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Трагедия всколыхнула Харьков: тело пропавшего ребенка нашли под мостом, детали
Девочка-копия Тины Кароль подросла и стала еще красивее, певица в восторге: "Моя слабость..."
Киевские коммунальщики придумали, как "откосить" от уборки снега, видео: "Будто всю ночь работали"
Грубая Полякова обидела Тину Кароль до слез, извинения не помогли: "Для меня Ольга больше не существует"
Модель не стала рассказывать, когда и где было сделано фото, однако можно заметить, что на этом кадре она е совсем юная. Все "прелести" уже были при модели, однако сама она была более стройной. Также модель на тот период ходила с русым цветом волос, а сейчас она - блондинка.
Как известно, 32-летняя модель регулярно посещает спортзал и старается поддерживать свои пышные формы тела в тонусе. Особенно выдающаяся часть тела Милы и ее гордость - грудь 15-го размера. Причем, это натуральная грудь, без силикона. Мила активно ведет блог в соцсети, где рассказывает о своих достижениях, мотивирует на занятия спортом. Кроме того, Мила объясняет своим фолловерам, как чувствовать себя комфортно в любой ситуации и не стесняться своего тела, независимо от его размеров.
Напомним, украинка с 15-м размером бюста на беговой дорожке не удержала "близняшек" в декольте
А еще Politeka писала, что украинка с 15-м размером специально выпятила бюст, открыв кофту
Также Politeka сообщала, что украинка с 15-м размером потрясла огромным бюстом у бассейна, "парализовав" гостей отеля