Модель Мила Кузнецова, которая обладает рекордным для Украины натуральным бюстом, удивила поклонников раритетным фото

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Кузнецовой в соцсети.

Так, модель выложила у себя в сторис фотографию, сделанную явно не один год назад. На снимке она позирует на побережье пляжа.

"Узнали?" - спросила она у фолловеров, предложив варианты ответов "да" и "нет".

Модель не стала рассказывать, когда и где было сделано фото, однако можно заметить, что на этом кадре она е совсем юная. Все "прелести" уже были при модели, однако сама она была более стройной. Также модель на тот период ходила с русым цветом волос, а сейчас она - блондинка.

Как известно, 32-летняя модель регулярно посещает спортзал и старается поддерживать свои пышные формы тела в тонусе. Особенно выдающаяся часть тела Милы и ее гордость - грудь 15-го размера. Причем, это натуральная грудь, без силикона. Мила активно ведет блог в соцсети, где рассказывает о своих достижениях, мотивирует на занятия спортом. Кроме того, Мила объясняет своим фолловерам, как чувствовать себя комфортно в любой ситуации и не стесняться своего тела, независимо от его размеров.

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