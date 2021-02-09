Модель Мила Кузнецова, которая обладает рекордным для Украины натуральным бюстом, уже вернулась со своего отдыха в Дубае, однако продолжает радовать поклонников "летними" фото

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Кузнецовой в соцсети.

Так, известная модель запостила в своем аккаунте фото, на котором она позирует на скамейке с традиционно очень откровенным декольте в белой кофточке. Девушка не сказала, когда и где было сделано фото, но судя по солнцу и зеленой траве вокруг - это точно не сегодняшние украинские реалии.

"На улице -10, а на душе лето", - написала она.

Также на этом фото у Милы очень интересная прическа - она выкрасила свои белокурые волосы в розовый оттенок, что сделало образ модели еще более ярким.

"Ты самая красивая девушка, как та принцесса", "Какое солнечное, светлое и красивое фото, прекрасная", "В душе и правда лето, фото такое нежное!", "Богатая комлпектация", "У нас +15, приезжай", "Какая красота", "Невероятная", "Очень соблазнительно", "Тебе очень идет этот цвет волос", "Какая красивая девушка", "Просто бомба", - пишут в комментариях.

Напомним, что Мила Кузнецова в экстремальном декольте раскрыла, как хорошо провести вечер: "грудь должна...".

Ранее Politeka информировала, что Мила Кузнецова специально выпятила бюст, распахнув кофту: "сводишь меня с ума".

Также портал Politeka писал, что Мила Кузнецова потрясла огромным бюстом у бассейна, "парализовав" гостей отеля: "что за чудо".