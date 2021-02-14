Известная модель Мила Кузнецова, которая обладает 15 размером груди, показала себя и поздравила с праздником

На фото Мила позировала в красном облегающем платье с большим декольте. Красотка стояла на фоне зеленых растений и улыбалась, задрав немножко одну ножку. Кузнецова взялась руками за бедра, выставив огромный бюст на всеобщее обозрение. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Счастливого Дня Святого Валентина", - подписала фото звезда.

Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"Прими мои самые искренние поздравления с Днем Влюбленных", "Прекрасная богиня", "Платье просто супер, и тебя с праздником красотка", "Тебе очень к лицу платья красного цвета", "Как всегда красиво и очаровательно", "Какая счастливая, улыбка сводит с ума. С Днём Влюблённых", "Очень красивая и сногсшибательная, кайф для глаз", "Очень красивая, с праздником тебя, люби и будь любимой".

Мы писали, что модель Мила Кузнецова, которая обладает рекордным для Украины натуральным бюстом, решила пойти в спортзал.

У себя в Инстаграм пышная красотка опубликовала несколько фото, показав, как принарядилась для занятия спортом. Девушка надела облегающие черные лосины, которые подчеркнули ее стройные ножки.

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