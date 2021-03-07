Известная модель Мила Кузнецова, которая обладает 15-м размером бюста, показала себя в романтическом образе
На кадрах Мила позировала в черном наряде с большим декольте, а образ дополнила ободом для волос и зонтом. Девушка стояла на улице среди летящих лепестков роз, которые покрывали снег. Кадры получились очень эффектными и нежными, а благодаря декольте - еще и зажигающими. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Розы на снегу. Невероятная фотосессия. Миллион алых роз у мои ног", - написала звезда под роликом.
Фанаты посмотрели видео почти 3 тысячи раз и написали комментарии:
Ани Лорак нагрянула к Киркорову с бывшим мужем Муратом, светится от счастья: "Сердце у нее золотое"
Горе в семье самой богатой певицы Украины, довела до слез своим прощанием: "Спасибо за 13 лет..."
Ушла из жизни звезда советского кино, спасти актрису не удалось: "редко жаловалась на здоровье"
56-летняя Повалий излила душу после переезда в Россию, боялась жить: "Не видела будущего"
Экс-муж Ани Лорак примчался в Москву, новые кадры семейной идиллии: "С моей любимой..."
"Это круто. Волшебство. Ты прекрасная", "Ты на этом видео прямо как принцесса, очень красивая, и видео супер", "Хочу еще фото и видео с этой чудесной фотосессией", "Это реально просто очень круто, эффектно и красиво", "Уже представила какие будут крутые фотки", "Это ты придумала такою идею или это заслуга фотографа?", "Прекрасно, так все нежно, мне очень нравится".
Мы писали, что известная модель Мила Кузнецова с 15-м размером бюста показала себя в весьма откровенном купальнике.
На фото Мила позировала в красном купальнике, который напоминал купальный костюм.
Напомним, украинка с 15-и размером восхитила мокрыми "бомбочками" в гигантском декольте купальника
А еще Politeka писала, что украинка с 15-м размером в платье с огромным декольте укротила хищника
Также Politeka сообщала, что украинка с 15-м размером вывалила свое "добро" в громадном декольте