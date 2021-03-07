Известная модель Мила Кузнецова, которая обладает 15-м размером бюста, показала себя в романтическом образе

На кадрах Мила позировала в черном наряде с большим декольте, а образ дополнила ободом для волос и зонтом. Девушка стояла на улице среди летящих лепестков роз, которые покрывали снег. Кадры получились очень эффектными и нежными, а благодаря декольте - еще и зажигающими. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Розы на снегу. Невероятная фотосессия. Миллион алых роз у мои ног", - написала звезда под роликом.

Фанаты посмотрели видео почти 3 тысячи раз и написали комментарии:

"Это круто. Волшебство. Ты прекрасная", "Ты на этом видео прямо как принцесса, очень красивая, и видео супер", "Хочу еще фото и видео с этой чудесной фотосессией", "Это реально просто очень круто, эффектно и красиво", "Уже представила какие будут крутые фотки", "Это ты придумала такою идею или это заслуга фотографа?", "Прекрасно, так все нежно, мне очень нравится".

Мы писали, что известная модель Мила Кузнецова с 15-м размером бюста показала себя в весьма откровенном купальнике.

На фото Мила позировала в красном купальнике, который напоминал купальный костюм.

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