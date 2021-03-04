Известная модель Мила Кузнецова, которая обладает 15-м размером бюста, показала себя в экстремальном ракурсе
На фото Мила показалась в розовой майке с большим декольте. Кузнецова стояла у стены и демонстрировала пышный бюст, который так и выпирал из наряда. Девушка дополнила образ стильными серьгами, а волосы собрала назад. Красотку не смущал градус пикантности и она обратилась к своими фанатам. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под публикацией, но обычно красотку засыпают комплиментами:
"Вау, нереальная красота. Фотографии на высшем уровне", "Шикарная", "У тебя самое идеальное тело", "Невероятная", "Мила, ты самая красивая на свете с хорошим настроением, мне нравится", "Твои фотографии это отдельный вид искусства, шикарно выглядишь", "Так великолепно", "O my God, какая же вы очаровательная".
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Девушка крупным планом засняла свою пышную "гордость", что успела растянуть белую кофточку до предела. Дабы не уронить столь тяжелое "богатство", красотка прибегла к помощи ремешков, крепящихся под грудью и лежащих на плечах.
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