Известная модель Мила Кузнецова, обладательница 15-го размера бюста, показала себя в забавном ролике

На кадрах Мила позировала в платье с большим декольте. Девушка показала сценку, повторив сцену с фильма "Слияние". Мальчик на велосипеде приехал в коридор, где стояла Кузнецова и показывала немножко других "близняшек", чем в оригинале. Ролик получился зажигательным и забавным, ведь модель знает, как завлечь фанатов. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Я думаю все Вы узнали знаменитую сцену из фильма 'Сияние" с близняшками, тут близняшки другие, ну вы поняли", - написала звезда под роликом.

Фанаты посмотрели ролик более 2 тысяч раз и написали комментарии:

"Малой испугался когда увидел ваших близняшек? Или я не понял что-то", "Круто", "Это шедеврально", "Мне нравятся близнецы", "Отлично", "Очень крутой ролик получился. Оригинальное и прикольное видео", "Конечно узнали эту классную сцену. Ти просто восхитительная", "Этот ролик просто превосходный, мне очень нравится!", Вот только эти близнецы совсем не страшны! На самом деле, они должны бояться меня!", "Фильм ужас, поворот не туда", "Ого, круто очень. Ты как всегда шикарно выглядишь".

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Блондинка кокетливо поставила руку на пояс, слегка подавшись вперед, дабы зритель мог получше разглядеть ее аппетитную "гордость", тем более, что наряд на ней сидел просто идеально.

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