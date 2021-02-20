Известная модель Мила Кузнецова, которая обладает 15 размером бюста, показала себя во время путешествия

На фото Мила позировала возле ресторана, похожего на замок. Как оказалось, Кузнецова отправилась на отдых под Киев, где решила провести выходные. Модель стояла перед камерой в цветочном платье с огромным декольте, демонстрируя свою пышную красоту. На втором кадре Мила уже была у камина внутри здания и рассказывала особенности этого места. Кадры получились довольно пикантными, ведь Кузнецова умеет показать пышный бюст. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Добрый день мой Инстамир. Я под Киевом нашла уникальное место - замок гетьмана и эти выходные проведете со мной", - сказала звезда.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно красотку засыпают комплиментами:

"Твои изгибы сводят меня с ума", "Вау. Когда ты успела сделать такое фото?", "Очень классное фото, ты как всегда на высоте".

Мы писали, что украинская модель Мила Кузнецова заставила публику затаить дыхание.

Так, шаловливая блондинка сфотографировала крупным планом свою "гордость", уже успевшую подрумяниться на солнышке. Мила заботливо "упаковала" пышные прелести в специальный бикини, способный выдержать столь тяжелую, но прекрасную нош.

Напомним, украинка Мила Кузнецова без стеснения вывалила бюст 15-го размера в ресторане

А еще Politeka писала, что украинка с 15-м размером устроила жаркий вечер, посветив формами в кружевах

Также Politeka сообщала, что украинка с 15-м размером потрусила "арбузами" в неприличном декольте



