Известная модель Мила Кузнецова, которая обладает 15-м размером бюста, поделилась новым кадрами с новым образом

До того, как стать моделью Мила работала помощником адвоката. Сейчас же, набирая популярность в Инстаграм, как блогер и модель Кузнецова не скромничает и показывает довольно смелые образы.

Мила регулярно посещает спортзал и старается поддерживать свои пышные формы тела в тонусе. При этом не забывает звезда общаться с аудиторией и рассказывать о себе. В новых роликах в Стори Кузнецова показала новый образ для прогулки и выставила бюст напоказ. Однако из-за того, что формы яркой блондинки слишком большие, полностью охватить их не смогла даже камера.

Как можно понять, особо выдающаяся часть тела Милы и ее гордость - грудь 15 размера. Причем, это натуральная грудь, а не накачанная силиконом. Мила объясняет своим фанатам очень часто, как чувствовать себя комфортно в любой ситуации и не стесняться своего тела, вне зависимости от его размеров.

До этого красотка в пикантном виде гуляла среди травы. Кузнецова засмотрелась на листик и даже открыла рот от удивления. Кадр получился интересным и привлекательным.

"Как же похоже) Фото бесподобное. Милашка", "Ты прекрасна на каждом фото", "Фигура просто шик. Вы очень красивая", "Замечательное фото ,ты такая классная на нем", "Твои изгибы сводят меня с ума", "Вау. Когда ты успела сделать такое фото?", "Очень классное фото, ты как всегда на высоте", "Тащусь от твоего купальника. Где ты его покупала?", "Впечатляет!", - написали фанаты.

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