Известная модель Мила Кузнецова, которая обладает самым большим натуральный бюстом в Украине, показала себя и рассказала о своем вечере

На фото Мила позирует в наряде с большим декольте, край которого был в черных кружевах. Образ Кузнецова дополнила стильными серьгами. Красотка снимала себя крупным планом и рассказывала о вечере в ресторане, который у нее удался. Но слушать звезду было довольно сложно, ведь все внимание забирало декольте, ведь формы у модели впечатляющие. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профиль знаменитости в одной из социальных сетей.

"Обалденный салат, короче. Получила максимум удовольствия от сегодняшнего вечера", - сказала звезда в ролике.

Фанаты не смогли оценить публикацию или поставить лайки. Все из-за того, что Мила выбросила ролик в сторис Инстаграм, где подобных инструментов не предусмотрено.

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В новых роликах в сторис Кузнецова показала новый образ для прогулки и выставила бюст напоказ. Однако из-за того, что формы яркой блондинки слишком большие, полностью охватить их не смогла даже камера.

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