Известная модель Мила Кузнецова, которая обладает 15-м размером бюста, показала себя на прогулке

На фото Мила позировала в красном купальнике с большим вырезом. Звезда держала в руке большой листик, а образ дополнила стильными очками. Красотка в таком виде гуляла среди травы. Кузнецова засмотрелась на листик и даже открыла рот от удивления. Кадр получился интересным и привлекательным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Вот он оригинал", - написала звезда под фото.

Фанаты постмиавили почти 6 тысяч лайков и написали комментарии:

"Как же похоже) Фото бесподобное. Милашка", "Ты прекрасна на каждом фото", "Фигура просто шик. Вы очень красивая", "Замечательное фото ,ты такая классная на нем", "Твои изгибы сводят меня с ума", "Вау. Когда ты успела сделать такое фото?", "Очень классное фото, ты как всегда на высоте", "Тащусь от твоего купальника. Где ты его покупала?", "Впечатляет!".

Мы писали, что модель Мила Кузнецова, которая обладает рекордным для Украины натуральным бюстом, решила пойти в спортзал.

У себя в Инстаграм пышная красотка опубликовала несколько фото, показав, как принарядилась для занятия спортом. Девушка надела облегающие черные лосины, которые подчеркнули ее стройные ножки.

Напомним, украинка с 15-м размером показала совсем юную себя в купальнике, бюст успел подрасти

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