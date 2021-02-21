Украинская модель Мила Кузнецова, являющаяся обладательницей 15-го размера бюста, восхитила сочными кадрами
Как передает Politeka.net, красотка опубликовала серию свежих фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых покуражилась перед камерой в удивительном месте.
Так, модель похвасталась отдыхом в колоритном гостинично-ресторанном комплексе под Киевом. Девушка рассказала о зале с огромным камином и других местных "достопримичательностях", успев при этом пофотографироваться в просторных коридорах и даже в душе, заглянув в баньку.
Одним из самых ярких снимков, наверно, является кадр рядом со скульптурой казака. Мила вывалила роскошное декольте перед "мужчиной" в старинном костюме, и бесцеремонно потерлась немного о скульптуру.
"Выходные прошли на ура 😊😘", - подытожила довольная Кузнецова.
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Пользователи кинулись обсуждать увиденное, не скупясь на комплименты:
"Мила, ты самая самая красивая на свете, с хорошим и весёлым настроением, мне нравится 🔥"
"Боже, красивее женщины я еще никогда не видел, просто невероятно! 😍"
"Это не грудь, а рай!"
"Охх, хотела бы я побывать в этом месте, ведь вижу что очень круто 😍"
"Этот размер меня завораживает😍😮❤️"
"Твои фотографии это отдельный вид искусства😍 шикарно выглядишь❤️"
"Я люблю твои большие воздушные шары"
"O my God😊 какая же вы очаровательная😍"
"У тебя самое идеальное тело 😳"
Ранее мы рассказывали, как Мила пленила формами в необычном купальнике не отдыхе. Девушка "упаковала" свою "гордость" в зеленый бикини со множеством красных лямок, поддерживающих столь богатую ношу.
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