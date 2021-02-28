Известная модель Мила Кузнецова, обладательница 15-го размера бюста, показала себя в новом пикантном образе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу модели в соцсети.

Так, в аккаунте Милы появилось фото, на котором она позирует с белой кофточке с очень глубоким декольте, благодаря чему можно увидеть ее пышные формы "во всей красе".

Свой образ девушка дополнила короткой юбочкой, игриво выдвинув вперед ножку.

Также на модели можно увидеть массивные серебряные серьги и блестящий обруч.

"Кайфушечки", - написала она под фото, а также отметила, что находится на премьере "Дизель Шоу".

В комментариях фолловеры модели восхищаются ее формами и стильным нарядом. Примечательно, что большинство комментариев оставляют на иностранных языках - вероятно, красавица с пышным бюстом пользуется особой популярностью именно у зарубежной аудитории.

"Мне нравятся твои колготки", "Красота", "Очень красивая, где юбку брали?", "Вау, какая красавица", - пишут в комментариях.

Ранее мы писали, что украинская модель плюс-сайз Мила Кузнецова в волшебном образе удивила метким высказыванием. Блондинка кокетливо поставила руку на пояс, слегка подавшись вперед, чтобы зритель мог лучше разглядеть ее аппетитную "гордость", тем более, что наряд на ней сидел просто идеально.

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