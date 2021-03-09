Известная модель Мила Кузнецова, которая обладает 15 размером бюста, показала себя и рассмешила украинцев
На фото Мила показалась в красном наряде с декольте. Кузнецова снимала себя на телефон, делая акцент на пышном бюсте, который прямо выпирал из наряда. Девушка смотрела в камеру, а руке держала телефон. Красотка разыграла разговор между парнем и девушкой, в котором последняя отказалась встречаться. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"- Привет.
- Привет.
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- Ты бы встречалась со мной?
- Нет.
- Почему?
- Ты слишком офигенный", - разыграла разговор Мила.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду без комплиментов не оставляют:
"Милочка, какая сногсшибательная", "Какая страстная хулиганка", "Вот черт возьми, женщина", "С праздником, самая соблазнительная девушка".
Ранее мы сообщали, что модель плюс-сайз Мила Кузнецова обворожила своим "богатством" 15-го размера на новых кадрах.
Так, Мила продемонстрировала "вкусное" декольте в золотистом мини-платье: блондинка буквально ослепила пышной красотой. Модель покрутилась под музыку так, чтобы ее необъятным бюстом можно было любоваться с разных ракурсов.
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