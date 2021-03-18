Украинская модель плюс-сайз Мила Кузнецова удивила неожиданной компанией - харизма в квадрате
Как передает Politeka.net, счастливая обладательница форм 15-го размера сделала новый пост в своем микроблоге в Инстаграм, поделившись фото с мохнатым красавцем.
Блондинка присела на корточки рядом с огромной собакой породы "алабай". При этом Мила, как всегда, не стала прятать роскошный бюст, позволив поклонникам полюбоваться своими фантастическими "полушариями" в бездонном декольте.
Девушка обняла верного друга за шею - с таким телохранителем пышногрудой Кузнецовой не страшно появляться на публике, рискуя нарваться на неадекватных ухажеров.
"Собаки, храни их Бог, считают, что человек – существо слабое, беззащитное, нуждается в постоянной любви и заботе. Лизнёшь невзначай руку, потрёшься мохнатой мордой о ногу, и бедный хозяин знает: друг не покинет его в беде", - модель растрогала подписью.
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Пользователи кинулись с энтузиазмом обсуждать увиденное в комментариях:
"Очень везучий пес 🐕🙌"
"Согласна с твоими словами 🔥 Просто красавица❤️"
"Красивый и любящий ваш алабай😍"
"Боже такой большой 😍"
"У меня такой был в детстве я его носил на руках )) большой плюшевый мишка"
"У тебя великолепное телосложение❤️"
"Ах какой красивый"
"Надёжный телохранитель"
"Собака в шоке😮"
Ранее мы рассказывали, Кузнецова похвасталась портретом, на котором была изображена в образе Моны Лизы. Художник идеально передал все ее природное "великолепие".
«Ну улыбнись Мона Мила», - подписала фото звезда.
Напомним, что украинка с 15-м размером переборщила с декольте в цветочном платье: "Только не прыгай".
Как сообщала Politeka, украинка с 15-м размером в громадном декольте показала, чем нокаутирует на боксерском ринге: "Ты победила!".